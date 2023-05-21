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ПОЛІТИКА

Зеленський закликав Японію та Південну Корею надали Україні летальну зброю

21 травня 2023, 16:33
Зеленський закликав Японію та Південну Корею надали Україні летальну зброю
Володимир Зеленський
Японія та Південна Корея є одними із країн, які не постачають озброєння до України.

Україна хотіла б щоб Японія та Південна Корея змогли надсилати летальну зброю, яка допоможе захищати країну від російської агресії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє CNN.

Зеленський заявив, що хотів би, щоб Японія та Південна Корея надали Україні летальну зброю, але він розуміє, що "є законодавчі та конституційні труднощі".

Президент зазначив, що щодо дипломатичного тиску на росію та окремих форматів дипломатичного розв’язання війни в Україні "головним є повага до Статуту ООН та міжнародного права". 

"росія не має жодних шансів на будь-які дипломатичні шляхи, поки її війська знаходяться на нашій території, порушуючи нашу територіальну цілісність і суверенітет... Ми всі розуміємо, що ніхто не матиме нічого спільного з росією, поки її війська знаходяться на території України", сказав він.

Японія та Південна Корея є одними із країн, які не постачають озброєння до України, обмежившись передачею засобів індивідуального захисту та гуманітарної допомоги. Основною причиною цього є не скільки внутрішні політичні аспекти, скільки законодавство, яке обмежує експорт озброєння до інших країн.

Однак, Японія планує надати Україні 400 млн доларів на відновлення критичної інфраструктури. 

Водночас Південна Корея підписала угоду з Україною про план надання пакету фінансової допомоги в розмірі 130 мільйонів доларів.

ЯпоніявійназброяПівденна Кореязеленський

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