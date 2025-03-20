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ПОЛІТИКА

Зеленський закликав Європу підтримати Україну фінансово та прискорити процес євроінтеграції

20 березня 2025, 15:55
Зеленський закликав Європу підтримати Україну фінансово та прискорити процес євроінтеграції
president.gov.ua
Зеленський закликав до спільних зусиль з досягнення повного припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейського Союзу з закликом надати Україні не менше 5 мільярдів євро для закупівлі артилерійських снарядів, підкреслюючи важливість розвитку власного виробництва зброї в Україні та Європі. Зеленський наголосив на необхідності технологічної незалежності Європи, зокрема у виробництві зброї для захисту континенту. Він закликав до активнішої підтримки програми ReArm Europe та розвитку спільного виробництва зброї.

Президент також підкреслив важливість постійної модернізації та ефективності озброєння, що допоможе Європі стати більш безпечною, і відзначив, що Україна має сучасні технології, зокрема у сфері безпілотників та радіоелектронної боротьби, які можуть принести користь Європі та її партнерам.

Окрім цього, Зеленський закликав до спільних зусиль з досягнення повного припинення вогню, зокрема на суші. Він зазначив, що ключовим для забезпечення стабільного миру є міжнародна співпраця, зокрема між Україною та США, і наголосив, що росія повинна виконувати свої обіцянки щодо припинення бойових дій.

Важливим питанням також залишаються переговори щодо вступу України до ЄС. Зеленський зазначив, що певний тиск всередині Європи необхідний для того, щоб процес вступу не блокувався окремими країнами, і щоб всі обіцянки Європи щодо України були виконані. Він підкреслив, що Європі потрібно прискорити процес прийняття рішень і створити інструменти для захисту від непотрібних блокувань.

Президент України також наголосив, що Європа має стати сильнішою в глобальній конкуренції, і для цього важливо зробити процес прийняття рішень швидшим та ефективнішим у різних сферах, включаючи політику, оборону та економіку.

Нагадаємо, Європейські лідери розпочали саміт у Брюсселі з питань оборони та економіки, який, як очікується, затягнеться до ночі.

війнаЄвросоюзВолодимир Зеленський

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