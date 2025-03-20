Лідери ЄС розпочали саміт у Брюсселі з питань оборони та економіки

Незабаром президент України Володимир Зеленський поінформує лідерів ЄС про свою розмову з Дональдом Трампом.

Європейські лідери розпочали саміт у Брюсселі з питань оборони та економіки, який, як очікується, затягнеться до ночі.

Про це пише The Guardian.

Незабаром президент України Володимир Зеленський поінформує лідерів ЄС про свою розмову з Дональдом Трампом.

“Це не буде день для важливих рішень, але лідери можуть обговорити те, як фінансувати оборонні інвестиції ЄС і “купувати європейське””, ‒ зазначає видання.

Прибувши на саміт, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав інших лідерів “рухатися в більш амбітному напрямку”, погодившись на надання грантів ЄС державам-членам для закупівлі оборонного обладнання.