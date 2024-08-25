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Зеленський запропонував Індії провести другий Саміт миру

25 серпня 2024, 20:41
Зеленський запропонував Індії провести другий Саміт миру
фото: "РБК-Україна"
Другий Саміт миру повинен бути в одній з країн, бажано, Глобального півдня.

Президент Володимир Зеленський виступає за проведення другого Саміту миру в одній з країн Глобального півдня а запропонував провести Індії.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю представникам індійських ЗМІ.

"Я дійсно вважаю, що другий Саміт миру повинен бути в одній з країн, бажано, Глобального півдня. І ми дуже відкриті. Є країни, такі як Саудівська Аравія, Катар, як Туреччина, з якими ми ведемо перемовини щодо другого саміту", - заявив глава уряду. 

За його словами, він підтримує і поділився цим з прем'єр-міністром Моді ідеєю провести Глобальний саміт миру в Індії. 

"Це велика країна, велика демократія. Але я хочу бути відвертим. Це стосується не тільки Індії, але будь-якої держави, яка б позитивно ставилася до прийняття саміту – ми не зможемо провести Саміт миру в країні, яка поки не приєдналася до комюніке саміту. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", - додав Зеленський. 

Він додав, що обговорював із індійським прем'єром Нарендрою Моді всі питання комюніке першого Саміту миру і всі питання, які там обговорювалися.

"Що стосується дітей. Є кілька країн, які хочуть допомагати в цьому питанні. Їх ніколи не буде достатньо. Ми з задоволенням, якщо Індія доєднається до цього пункту формули – повернення дітей, до гуманітарного. З точки зору нейтральності вашого статусу.

Хоча жоден з пунктів і жоден з тих сигналів, які були на саміті, не стосується зброї. Тому я думаю, що Індія може обрати будь-який з цих пунктів, доєднатися до будь-якої тематики і може приходити зі своїм баченням, зі своїми поглядами, тощо. Ми готові до відкритого чесного діалогу", - резюмував перзидент. 

Нагадаємо, що в цю п’ятницю прем'єр Індії прибув до Києва.

 

Володимир Зеленськийсаміт мируІндія

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