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Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників "Шахедів"

27 червня 2025, 19:07
Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників
Фото: з відкритих джерел
Президент заявив про максимальну мобілізацію санкційного тиску на рф
27 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти 52 фізичних і 34 юридичних осіб, причетних до підтримки військово-промислового комплексу рф.
 
Про це йдеться в указі №423/2025.
 
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що під обмеження потрапили компанії та люди, які допомагають постачати компоненти для ударних безпілотників Shahed і станків із виробництва чипів. 
 
Зокрема, у списку підсанкційних юросіб вказано товариство з обмеженою відповідальністю "Морган", розташоване в Єлабузі.
 
Окрім того, Зеленський підписав указ №422/2025 про синхронізацію санкційного тиску з міжнародними партнерами, такими як Європейський союз і "Група семи".
 
У Telegram він заявив про максимальну мобілізацію санкційного тиску на росію заради завершення війни й реального миру.
 
"Маємо імплементувати санкційні пакети партнерів у нашій юрисдикції, а також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях. Синхронізація санкцій має бути забезпечена. Сьогоднішнє рішення Ради національної безпеки і оборони України встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України й доручає активізувати весь наш дипломатичний напрям", – зазначив президент.

 

Нагадаємо, що сенат США переніс розгляд нового законопроєкту про санкції проти росії та її торговельних партнерів щонайменше до липня, оскільки на порядок денний винесено інші ключові питання — ескалацію конфлікту між Іраном та Ізраїлем, а також "великий прекрасний" законопроєкт щодо податків і витрат бюджету.

війна в УкраїніСанкції проти рфросія окупанти

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