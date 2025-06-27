Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників "Шахедів"

Президент заявив про максимальну мобілізацію санкційного тиску на рф

27 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти 52 фізичних і 34 юридичних осіб, причетних до підтримки військово-промислового комплексу рф.

Про це йдеться в указі №423/2025.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив , що під обмеження потрапили компанії та люди, які допомагають постачати компоненти для ударних безпілотників Shahed і станків із виробництва чипів.

Зокрема, у списку підсанкційних юросіб вказано товариство з обмеженою відповідальністю "Морган", розташоване в Єлабузі. Окрім того, Зеленський підписав указ №422/2025 про синхронізацію санкційного тиску з міжнародними партнерами, такими як Європейський союз і "Група семи". У Telegram він заявив про максимальну мобілізацію санкційного тиску на росію заради завершення війни й реального миру. "Маємо імплементувати санкційні пакети партнерів у нашій юрисдикції, а також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях. Синхронізація санкцій має бути забезпечена. Сьогоднішнє рішення Ради національної безпеки і оборони України встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України й доручає активізувати весь наш дипломатичний напрям", – зазначив президент.

Нагадаємо, що сенат США переніс розгляд нового законопроєкту про санкції проти росії та її торговельних партнерів щонайменше до липня, оскільки на порядок денний винесено інші ключові питання — ескалацію конфлікту між Іраном та Ізраїлем, а також "великий прекрасний" законопроєкт щодо податків і витрат бюджету.