Зеленський заспокоїв французів: Ваші діти не будуть гинути в Україні

Президент України виступив в ефірі французького телеканалу.

Президент України Володимир Зеленський в ефірі французького телеканалу BFMTV заспокоїв французів, зазначивши, що у французької армії немає причин воювати, поки Київ твердо стоїть проти росії.

"Поки Україна тримається, французька армія може залишатися на території Франції", – запевнив Зеленський.

Так він відреагував на коментарі свого французького колеги, який не виключив відправлення французьких військ в Україну. Ці слова Макрона спричинили резонанс як всередині країни, так і в Європі загалом.

"Те, що він сказав, що "ми не можемо нічого виключати", я вважаю, в першу чергу пов’язано з владіміром путіним. Якщо путіну вдасться напасти на іншу країну НАТО, тоді ситуація буде зовсім іншою", — пояснив Зеленський.

Він звернувся до французів, зазначивши, що їхні діти не загинуть, оскільки Україна не є членом НАТО.

Таким чином, за словами українського президента, Київ не потребує іноземних військ на своїй території. Разом із тим, він наголосив, що є сенс е подумати про технічний персонал, який приїде в Україну зокрема і для того, аби здійснювати ремонт танків, маючи на увазі танки Leopard та гаубиці Caesar, які зараз відправляють назад до Європи на ремонт.

Український президент додав, що сьогодні ситуація на фронті набагато краща, ніж в останні три місяці.

"Ми мали труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю та високу щільність російських безпілотників", — розповів Зеленський, додавши, що на сьогодні наступ росії було зупинено, а її армія зазнала значних втрат.

Разом із тим, Зеленський попередив, що без достатньої допомоги з боку партнерів ситуація може змінитися вже за місяць, або навіть тиждень.