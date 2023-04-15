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ПОЛІТИКА

Зеленський затвердив нові санкції проти росії

15 квітня 2023, 16:24
Зеленський затвердив нові санкції проти росії
Зокрема, обмеження запровадили проти відомих спортсменів з країни-агресора.

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки щодо нових санкцій проти росії.

Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента.

Згідно з указом №228/2023, санкції застосовують щодо 82 діячів, які пов'язані зі спротом. Серед них олімпійські чемпіони.

До списку, наприклад, увійшов колишній воротар збірної росії з футболу та гравець клубу "ЦСКА" Ігор Акінфєєв. При цьому обмеження застосували до доньки глави міноборони рф Сергія Шойгу, президента федерації тріатлону рф Ксенії, міністра спорту і туризму Білорусі Сергія Ковальчука, російського фігуриста Іллі Авербуха і гімнастки.

Водночас указом №227/2023 затверджуються санкції проти 351 фізичної особи та 241 юридичної особи. Серед фізосіб - вчені та підприємці, а серед юросіб - товариства з обмеженою відповідальністю "Газпромнефть-цифровые решения", "РТ-Инвест транспортные системы" та "Группа компаний "Иннотех", акціонерні товариства "Икс-Холдинг" и "Софтлайн трейд".

Нагадаємо, Німеччина закликала запровадити санкції проти атомної енергетики росії.

війнасанкціїзеленський

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