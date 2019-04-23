Зеленський заявив Меркель, що зацікавлений у "Нормандському форматі"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і Володимир Зеленський, який переміг у другому турі виборів президента України, провели у вівторок телефонну розмову.

За її словами,Зеленський показав у розмові свою зацікавленість у прогресі врегулювання конфлікту на Донбасі у "Нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція і Росія), повідомляє "Інтерфакс".

"Зеленський подякував за німецьку підтримку України і показав, що дуже зацікавлений у прогресі у рамках" Нормандського формату ", - йдеться в заяві Деммер.

За словами представника німецького уряду, обидві сторони в розмові відзначили намір зберігати тісні відносини між двома країнами.

"Канцлер привітала його з перемогою на виборах. Результат демократичних виборів дає йому потужний мандат", - зазначила вона.

Напередодні Меркель, вітаючи Зеленського з перемогою на виборах України, запросила його відвідати Німеччину.

"Канцлер запросила до Німеччини. Вони домовилися залишатися в тісному контакті", - додала У.Деммер.

Нагадаємо, що у вівторок Центральна виборча комісія України за підсумками опрацювання 100% електронних протоколів повідомила, що за Зеленського в другому турі президентських виборів проголосували 73,22% виборців.