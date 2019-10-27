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Зеленський заявив, що не боїться образити Коломойського або втратити підтримку каналу "1+1"

"Якщо після цього канал буде налаштований проти мене - ну що ж, тоді ми зрозуміємо, що він не хоче жити по-іншому", - резюмував президент
Президент Володимир Зеленський запевнив, що не боїться образити олігарха Ігоря Коломойського або втратити підтримку телеканалу "1+1", який належить тому.
Зеленський заявив, що не боїться образити Коломойського або втратити підтримку каналу "1+1" Фото: з вільних джерел

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю The New Yorker, повідомляє "Громадське".

Глава держави зазначив, що під час виборчої кампанії не шукав та не отримував жодних порад від Коломойського, а також не планує надавати йому якісь особливі привілеї.

Зеленський наполягає, що буде вимагати від Коломойського витрачати велику частину своїх грошей на соціальні та інфраструктурні проекти, як він це робить з іншими олігархами: зокрема Рінат Ахметов купив 200 автомобілів швидкої допомоги, а Віктор Пінчук - квартири звільненим з російського полону морякам та політв’язням.

Президент розповів, що кожному з них говорив: "Слухай, друже, минуле пройшло… настав час віддати велику частину ваших грошей на соціальні проекти та реконструкцію Донбасу".

Втратити через це підтримку "1+1" або образити Коломойського Зеленський не боїться.

"Якщо після цього канал буде налаштований проти мене - ну що ж, тоді ми зрозуміємо, що він не хоче жити по-іншому", - резюмував президент.

Коли Зеленський у червні заявив, що олігархи повинні дати гроші на відбудову Донбасу, Коломойський прокоментував це словами: "Можу ларьок пофарбувати". Він пояснив, що  за рішенням британського суду його активи заморожені, і він може використовувати лише 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Нагадаємо, що Коломойський: "Олігархів більше нема - ми померли".

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27 10 2019 15:59
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