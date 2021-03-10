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Зеленський заявив, що "різними можливостями" буде повертати громадянина України Міхеїла Саакашвілі

Зеленський повідомив, що питанням повернення Саакашвілі будуть займатися "всі інституції"
Президент Володимир Зеленський повідомив, що докладе зусиль для повернення громадянина України Міхеїла Саакашвілі. Зараз експрезидент Грузії є головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України.
Зеленський заявив, що "різними можливостями" буде повертати громадянина України Міхеїла Саакашвілі Фото: EPA/UPG

Про це Зеленський заявив на брифінгу у Трускавці 3 жовтня, повідомляє "Громадське".

"Я як президент України постійно займаюся тим, що повертаю громадян України - різними можливостями, які в мене є, які мені надала влада. Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується", - сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що питанням повернення Саакашвілі будуть займатися "всі інституції", серед яких Міністерство закордонних справ і посольства, які працюють у Грузії та Україні. Також його повернення обговорюватимуть на рівні Кабінетів міністрів країн та прем’єр-міністрів.

Затримання Саакашвілі

Колишній президент Грузії 28 вересня заявив, що збирається повернутися на батьківщину 2 жовтня. Цього дня в країні відбувалися муніципальні вибори. Політик був переконаний, що 2 жовтня вирішується доля Грузії, тож він не може спостерігати за процесом збоку.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі затримали після його прибуття на батьківщину. У країні він заочно засуджений до трьох і шести років ув'язнення. Експрезидента одразу заарештували й перевели до пенітенціарної установи.

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03 10 2021 14:12
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