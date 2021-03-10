Зеленський заявив, що "різними можливостями" буде повертати громадянина України Міхеїла Саакашвілі
Про це Зеленський заявив на брифінгу у Трускавці 3 жовтня, повідомляє "Громадське".
"Я як президент України постійно займаюся тим, що повертаю громадян України - різними можливостями, які в мене є, які мені надала влада. Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується", - сказав глава держави.
Зеленський повідомив, що питанням повернення Саакашвілі будуть займатися "всі інституції", серед яких Міністерство закордонних справ і посольства, які працюють у Грузії та Україні. Також його повернення обговорюватимуть на рівні Кабінетів міністрів країн та прем’єр-міністрів.
Затримання Саакашвілі
Колишній президент Грузії 28 вересня заявив, що збирається повернутися на батьківщину 2 жовтня. Цього дня в країні відбувалися муніципальні вибори. Політик був переконаний, що 2 жовтня вирішується доля Грузії, тож він не може спостерігати за процесом збоку.
Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі затримали після його прибуття на батьківщину. У країні він заочно засуджений до трьох і шести років ув'язнення. Експрезидента одразу заарештували й перевели до пенітенціарної установи.
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