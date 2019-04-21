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Зеленський заявив, що зобов'язаний захищати українську мову, - ВІДЕО

"Я гарантую захищати українську мову. Я це буду робити"
Володимир Зеленський запевнив, що буде захищати українську мову.
Зеленський заявив, що зобов Володимир Зеленський

Кандидат в президенти Володимир Зеленський підтримує прийняття закону про українську мову. Про це він сказав на брифінгу.

"Дивіться, там є якісь питання ... Ні-ні, ми за закон про українську мову. Але зараз цей закон знаходиться у Верховній Раді. Там є якісь питання", - сказав він.

Зеленський додав, що зобов'язаний захищати українську мову. "Я гарантую захищати українську мову. Я це буду робити", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.

Окрім того, команда Зеленського готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.

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21 04 2019 22:43
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