Зеленський заявив, що зобов'язаний захищати українську мову, - ВІДЕО

"Я гарантую захищати українську мову. Я це буду робити"

Володимир Зеленський запевнив, що буде захищати українську мову.

Кандидат в президенти Володимир Зеленський підтримує прийняття закону про українську мову. Про це він сказав на брифінгу.

"Дивіться, там є якісь питання ... Ні-ні, ми за закон про українську мову. Але зараз цей закон знаходиться у Верховній Раді. Там є якісь питання", - сказав він.

Зеленський додав, що зобов'язаний захищати українську мову. "Я гарантую захищати українську мову. Я це буду робити", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.

Окрім того, команда Зеленського готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.