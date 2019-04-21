ПОЛІТИКА НОВИНИВолодимир Зеленський запевнив, що буде захищати українську мову.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський заявив, що зобов'язаний захищати українську мову, - ВІДЕО
"Я гарантую захищати українську мову. Я це буду робити"
Володимир Зеленський
Кандидат в президенти Володимир Зеленський підтримує прийняття закону про українську мову. Про це він сказав на брифінгу.
"Дивіться, там є якісь питання ... Ні-ні, ми за закон про українську мову. Але зараз цей закон знаходиться у Верховній Раді. Там є якісь питання", - сказав він.
Зеленський додав, що зобов'язаний захищати українську мову. "Я гарантую захищати українську мову. Я це буду робити", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.
Окрім того, команда Зеленського готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.
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21 04 2019 22:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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