Зеленський збере парламент позачергово: міняти кадри і закон про вибори
"На наш погляд, консультації пройшли дуже конструктивно. Були суперечки про конституційність і можливості оскаржити такий Указ. Але при наявності такого Указу все фракції задекларували готовність йти на вибори", - заявив Андрій Богдан сьогодні після завершення зустрічі, інформує LB.ua.
Фото: Анна Стешенко
За словами Богдана, в команді Зеленського "бачать таку дату проведення виборів - 21 червня".
"Буде звернення до спікера для скликання позачергової сесії на завтра", - сказав Богдан.
Адвокат додав, що рішення про призначення глави Адміністрації президента ще не прийнято, але анонсував, що перші кадрові укази можуть з'явитися вже сьогодні ввечері.
"Зеленський вважає, що на цю посаду повинен бути призначений близька йому людина, якій він довіряє", - сказав Богдан.
Нагадаємо, що за словами представників фракцій після консультацій з президентом України, Володимир Зеленський запропонував скасувати мажоритарну систему виборів та знизити прохідний бар'єр до Верховної Ради з 5% до 3%.
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