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Зеленський збере парламент позачергово: міняти кадри і закон про вибори

"Всі фракції задекларували готовність йти на вибори"
Юрист Андрій Богдан, особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського і консультант президента Володимира Зеленського, задоволений результатом спілкування новообраного президента з представниками парламентських фракцій.
Зеленський збере парламент позачергово: міняти кадри і закон про вибори Фото: Анна Стешенко

"На наш погляд, консультації пройшли дуже конструктивно. Були суперечки про конституційність і можливості оскаржити такий Указ. Але при наявності такого Указу все фракції задекларували готовність йти на вибори", - заявив Андрій Богдан сьогодні після завершення зустрічі, інформує LB.ua.


Фото: Анна Стешенко

За словами Богдана, в команді Зеленського "бачать таку дату проведення виборів - 21 червня".

"Буде звернення до спікера для скликання позачергової сесії на завтра", - сказав Богдан.

Адвокат додав, що рішення про призначення глави Адміністрації президента ще не прийнято, але анонсував, що перші кадрові укази можуть з'явитися вже сьогодні ввечері.

"Зеленський вважає, що на цю посаду повинен бути призначений близька йому людина, якій він довіряє", - сказав Богдан.

Нагадаємо, що за словами представників фракцій після консультацій з президентом України, Володимир Зеленський запропонував скасувати мажоритарну систему виборів та знизити прохідний бар'єр до Верховної Ради з 5% до 3%.

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21 05 2019 14:14
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