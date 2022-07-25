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Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій Григорія Галагана та призначив Віктора Хоренка.
Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Фото: з вільних джерел
Відповідні укази № 530/2022 та 531/2022 опубліковані на сайті глави держави.
 
"Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі №530/2022.
 
Іншим указом №531/2022 Зеленський призначив на посаду командувача ССО ЗСУ Віктора Хоренка.
 
"Призначити Хоренка Віктора Олександровича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - ідеться в документі.
 
Як повідомлялося, 25 серпня 2020 року Президент Володимир Зеленський призначив Григорія Галагана командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.Про 
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25 07 2022 19:56
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