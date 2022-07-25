Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій Григорія Галагана та призначив Віктора Хоренка.

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Відповідні укази № 530/2022 та 531/2022 опубліковані на сайті глави держави. "Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі №530/2022. Іншим указом №531/2022 Зеленський призначив на посаду командувача ССО ЗСУ Віктора Хоренка. "Призначити Хоренка Віктора Олександровича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - ідеться в документі. Як повідомлялося, 25 серпня 2020 року Президент Володимир Зеленський призначив Григорія Галагана командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.Про

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