НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій Григорія Галагана та призначив Віктора Хоренка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
Фото: з вільних джерел
Відповідні укази № 530/2022 та 531/2022 опубліковані на сайті глави держави.
"Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі №530/2022.
Іншим указом №531/2022 Зеленський призначив на посаду командувача ССО ЗСУ Віктора Хоренка.
"Призначити Хоренка Віктора Олександровича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - ідеться в документі.
Як повідомлялося, 25 серпня 2020 року Президент Володимир Зеленський призначив Григорія Галагана командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.Про
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