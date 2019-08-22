Зеленський змінив склад комісії з питань помилування
Про це свідчить указ № 615/2019 опублікований на сайті глави держави.
Так, головою комісії президент призначив керівника Апарату Офісу президента Олексія Дніпрова. Крім нього, до складу комісії увійшли такі люди:
- Олександр Павліченко - виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, заступник голови Комісії;
- Іван Пуховець - керівник управління з питань помилування Офісу президента, заступник голови Комісії;
- Юрій Бєлоусов - виконавчий директор громадської організації "Експертний центр з прав людини";
- Олександр Крикушенко - начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України;
- Іван Ліщина - заступник Міністра юстиції України - Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини;
- Олександр Марченко - головний консультант управління з питань помилування Департаменту з питань помилування Офісу президента, секретар Комісії
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Андрій Сухоруков - голова правління Міжнародної громадської організації "Міжнародне товариство прав людини - Українська Секція".
У новій редакції указу "Про Комісію при Президентові України у питаннях помилування" зазначено, що комісія утворюється президентом у складі голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів Комісії. Одним із заступників голови Комісії є за посадою заступник керівника Департаменту - керівник управління з питань помилування. Обов’язки секретаря Комісії виконує один із членів Комісії.
Нагадаємо, що в онлайн-проєкті команди президента Володимира Зеленського LIFT відкрили конкурс на посади голів районних державних адміністрацій у Київській, Львівській, Луганській, Закарпатській, в Івано-Франківській, Житомирській і Донецькій областях.
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