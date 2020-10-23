Зеленський знову озвучив амбіцію провести в Україні Олімпіаду

На його думку, проведення Олімпіади матиме символічне значення і також приверне іноземних туристів у країну.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що для України амбітною спортивною метою є проведення Олімпійських ігор, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Треба зрозуміти, які для цього кроки потрібно робити - і робити дуже швидко. Якщо це багато коштує - можна говорити про об'єднання і проводити (Олімпійські ігри - прим.) з іншою країною", - сказав він у четвер у рамках робочої поїздки до Донецької області на зустрічі з видатними українськими спортсменами, повідомляє прес-служба глави держави.

На його думку, проведення Олімпіади матиме символічне значення і також приверне іноземних туристів у країну. "Нам потрібен спортивний "Оскар", нам потрібна мета", - зазначив президент.

Призер Олімпійських ігор Олена Говорова підтримала ініціативу глави держави, зазначивши, що проведення світових змагань в Україні - найкраща презентація країни.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка подякував президенту Зеленському за високий інтерес до розвитку спорту в країні. Він також наголосив на важливості підтримки талановитих українських тренерів, без яких неможливо виховати успішних спортсменів.

"Дуже важливо, щоб професія тренера стала престижною. Я маю на увазі оплату тренерської роботи. Це те, над чим ми повинні працювати, - щоб молодий тренер був зацікавлений", - зазначив Бубка.

30 липня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на нараді повідомив, що за дорученням президента Зеленського Офіс глави держави спільно з НОК опрацьовує питання приїзду в Україну глави Міжнародного олімпійського комітету. Він зазначив, що це було б гарною можливістю показати підготовку країни до того, щоб стати одним із учасників конкурсу на проведення Олімпійських ігор.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт тоді повідомив, що президент НОК Бубка працює над питанням участі України в конкурсі на проведення Олімпійських ігор 2028-го або 2030 року.

16 липня президент Зеленський на зустрічі з міністром спорту і главою НОК доручив розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор в Україні.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в 2021 році можуть пройти без глядачів