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Зеленський зустрінеться із Байденом у Польщі – ЗМІ

15 лютого 2023, 18:29
Зеленський зустрінеться із Байденом у Польщі – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Польщу з офіційним візитом у ті дні, коли до країни прибуде американський президент Джо Байден.

Зеленський найближчим часом планує відвідати Польщу з офіційним візитом. У ті ж дні, коли до країни прибуде американський лідер Джо Байден. 

Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna

"Ми завершуємо підготовку до цього", – поінформували джерела в українській владі. 

Швидше за все, зустріч двох лідерів відбудеться під час перебування президента Джо Байдена у Варшаві чи Жешуві.

Польська сторона поки не коментує повідомлення про ймовірний візит Зеленського, посилаючись на міркування безпеки. Також немає офіційної заяви і з боку України.

Раніше повідомлялось, що Байден планує відвідати Польщу - канцелярія Дуди.
зеленськийБайдензустріч

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