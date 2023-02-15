Зеленський зустрінеться із Байденом у Польщі – ЗМІ
Зеленський найближчим часом планує відвідати Польщу з офіційним візитом. У ті ж дні, коли до країни прибуде американський лідер Джо Байден.
Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna.
"Ми завершуємо підготовку до цього", – поінформували джерела в українській владі.
Швидше за все, зустріч двох лідерів відбудеться під час перебування президента Джо Байдена у Варшаві чи Жешуві.
Польська сторона поки не коментує повідомлення про ймовірний візит Зеленського, посилаючись на міркування безпеки. Також немає офіційної заяви і з боку України.Раніше повідомлялось, що Байден планує відвідати Польщу - канцелярія Дуди.