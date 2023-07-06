Зеленський зустрінеться з Ердоганом напередодні закінчення "зернової угоди" – Bloomberg

Очікується, що Ердоган прийме Зеленського у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину для зустрічі з тамтешнім лідером Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні закінчення терміну дії Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

Очікується, що Ердоган прийме Зеленського у Стамбулі в п'ятницю, 7 липня.

Термін дії зернової угоди закінчується 17 липня. Туреччина допомогла укласти зернову угоду минулого року і хоче, щоб її продовжили. Розірвання ініціативи може призвести до зростання світових цін на продовольство, враховуючи важливість України як експортера зернових.

Нещодавно у росії заявили, що кремль ще не ухвалив остаточного рішення щодо продовження “зернової угоди”, хоча раніше МЗС рф неодноразово говорило про відсутність підстав для цього. ООН наголошує на необхідності продовження дії ініціативи після 17 липня.

Згідно з Чорноморською зерновою ініціативою, росія має гарантувати безпеку суден з зерном, що прямують до українських портів та з них через підконтрольні їй води.