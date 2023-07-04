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ПОЛІТИКА

росія не бачить підстав для продовження "зернової угоди"

04 липня 2023, 17:03
росія не бачить підстав для продовження
Фото: з вільного доступу
російська сторона стверджує, що "докладає необхідних зусиль", аби задіяні в угоді судна з продовольством могли до цієї дати вийти з Чорного моря через Босфор.

Міністерство закордонних справ росії "не бачить підстав" для продовження "зернової угоди", термін якої закінчиться 17 липня. 

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС рф, пише "Європейська правда".

російська сторона стверджує, що "докладає необхідних зусиль", аби задіяні в угоді судна з продовольством могли до цієї дати вийти з Чорного моря через Босфор.

"У цих умовах очевидно, що підстав для подальшого продовження "чорноморської ініціативи", яка закінчується 17 липня, немає", – констатує відомство.

На початку липня Україна звинуватила росію у черговому зриві і створенні черги в Босфорі – рф повністю зупинила реєстрацію вхідного флоту, заблокувавши 29 суден з 1,4 млн т продовольства, переважно для країн Азії та Африки. Подібне росія робить не вперше.

кремль вимагає в обмін на продовження угоди перепідключити підсанкційний Россельхозбанк до глобальної системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT та послабити санкції проти російського продовольства, добрив та сільгосптехніки.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз може підключити до SWIFT дочірню компанію Россельхозбанку, щоб росія продовжила угоду. Ідею створити "дочку" озвучила москва під час переговорів за участі представників ООН. Питання обговорювали і лідери ЄС на саміті в Брюсселі минулого тижня. Деякі офіційні особи кажуть, що нині погрози росії припинити угоду серйозніші за попередні.

зернова угодарф тероризм

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