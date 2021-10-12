ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном 15 грудня в Брюсселі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський зустрінеться з Макроном 15 грудня в Брюсселі
Зеленський подякував Франції за підтримку України під час нещодавнього загострення ситуації. Зі свого боку Еммануель Макрон відзначив виважену позицію України на тлі військової ескалації з боку Росії
Фото: ВВС
Про це повідомила пресслужба президента України за підсумками телефонної розмови Зеленського з Макроном 10 грудня.
В ОП нагадали, що Зеленський поговорив з Макроном про розблокування Нормандського формату.
Зеленський подякував Франції за підтримку України під час нещодавнього загострення ситуації. Зі свого боку Еммануель Макрон відзначив виважену позицію України на тлі військової ескалації з боку Росії.
Президент Франції висловив підтримку важливих ініціатив України в ТКГ щодо повернення до повноцінного режиму припинення вогню, звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття КПВВ.
Крім того, сторони обговорили питання європейської енергетичної безпеки, зокрема негативного впливу проєкту "Північний потік – 2". Володимир Зеленський зазначив, що цей проєкт становить особливу загрозу для енергетичної безпеки європейських держав
Лідери домовилися продовжити обговорення вказаних питань під час зустрічі у Брюсселі 15 грудня цього року.
15 грудня в столиці Бельгії пройде саміт "Східного партнерства", у якому візьмуть участь також лідери країн Євросоюзу.
Макрон раніше розповів про майбутню зустріч з Зеленським, говорячи про необхідність зберегти Нормандський формат.
У Єлисейському палаці заявляли, що Макрон також має намір провести розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.
Очікується, що Володимир Зеленський також може зустрітися з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Брюсселі.
Спілкування Зеленського і Макрона відбулося на тлі посилених контактів президента США Джо Байдена з державами-членами НАТО, зокрема й з Францією, після його відеосаміту з Владіміром Путіним 7 грудня, на якому основним питанням стало накопичення військ РФ біля українських кордонів.
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10 12 2021 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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