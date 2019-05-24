Зеленський зустрінеться з місією МВФ 28 травня

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня проведе в Києві зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

У прес-службі президента зазначили, що зустріч Зеленського з місією МВФ попередньо запланована на 28 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрінеться з місією МВФ наступного тижня.

Також повідомлялося, що Місія Міжнародного валютного фонду скорочує графік роботи в Україні і не буде переглядати програму співпраці. Станом на 13.00 - МВФ спростував від'їзд місії з України.

Нагадаємо, що раніше в МВФ заявили про готовність відновити тісну співпрацю з Україною після виборів до Верховної Ради і призначення нового уряду.

Зараз місія Фонду продовжує "конструктивні" переговори з українською владою в Києві. Раніше сьогодні директор НАБУ обговорив з місією МВФ боротьбу з корупцією в Україні.