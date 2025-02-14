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Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США

14 лютого 2025, 18:01
Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США
Володимир Зеленський
Він подякував за підтримку України.

Сьогодні, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський мав зустріч із двопартійною делегацією Сенату США на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Про це глава держави написав в Telegram-каналі

"Вдячний за двопартійну підтримку України від самого початку повномасштабного вторгнення, за внесок у захист тисяч життів", - йдеться в дописі.  

Зелеснький написав, що вони обговорили продовження військової підтримки України і необхідні для досягнення справедливого миру зусилля. 

осія не хоче закінчення війни й продовжує збільшувати напругу у світі. Саме тому для України надзвичайно важлива військова підтримка з боку США. Тільки так можна досягти справедливого й тривалого миру", - додов він. 

Глава уряду також поспілкувалися про партнерство між Україною та США, зокрема в реалізації спільних проєктів, економічній співпраці та спільному розвитку критичних мінералів і рідкісноземельних ресурсів.

Нагадаємо, що в п‘ятницю, 14 лютого розпочалась Мюнхенська безпекова конференція. 

І раніше Зеленський у Мюнхені пояснив, чому удар росії по ЧАЕС був навмисним:основні зaяви президентa.

 

Володимир ЗеленськийМюнхенська безпекова конференція

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