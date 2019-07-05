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Зеленський зустрівся з главою УГКЦ

Також в цей день він мав зустріч із представниками Ради рабинів України
Обраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом у резиденції при Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві.
Зеленський зустрівся з главою УГКЦ Фото: news.ugcc.ua

Блаженніший Святослав привітав Зеленського з обранням на президентське служіння, а також виявом до нього великої довіри українського народу. Архиєрей запевнив його у відкритості УГКЦ до співпраці на партнерських засадах "для добра українського народу та нашої держави", повідомляє прес-служба УГКЦ.

"Володимир Зеленський подякував архієрею за те служіння, яке здійснює УГКЦ на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму, зберігаючи таким чином зв'язок із цими громадянами України та надаючи їм належну опіку", – також вказує церква в повідомленні про зустріч.

Крім того, як повідомила команда Зеленського, 6 травня він приймав вітання від головного рабина Дніпра та Дніпропетровської області Шмуель Камінецького, головного рабина Харкова та Харківської області Мойше Московича, головного рабина Одеси та півдня України Авраама Вольфа, головного рабина Житомира та Західної України Шломо Вільгельма, головного рабина Донбасу Пінхаса Вишецького та головного рабина Києва Мойше Реувена Асмана.

"Я провів зустрічі з представниками різних релігій і культур. І сьогодні звертаюся до вас із проханням підтримати нашу ідею розбудови діалогу з мешканцями тимчасово окупованих територій на сході України та Криму. Ми вважаємо за необхідне не втрачати зв’язок із цими людьми, бо всі вони - українці, наші співгромадяни", - наголосив Зеленський.

На зустрічі йшлося про боротьбу з антисемітизмом. Учасники відзначили, що в Україні сьогодні ця проблема не є такою гострою, як в інших країнах світу. Щороку в Україну приїжджає понад 800 тисяч паломників, тут поховані 150 єврейських праведників.

Також, переможець виборів президента Володимир Зеленський зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами та зазначив, що прагне "миру між віруючими різних релігій".

 
 
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07 05 2019 08:42
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