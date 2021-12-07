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Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини від ХДС Лашетом

Також було наголошено на важливості активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в межах Нормандського формату та Мінського процесу
У межах робочого візиту до ФРН Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.
Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини від ХДС Лашетом Фото: ОП
Про це з посиланням на Офіс Президента повідомляє Укрінформ.
 
"Кандидат на посаду канцлера від блоку ХДС/ХСС подякував главі Української держави за візит у представництво федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія в Берліні відразу після прильоту до Німеччини. Він зазначив, що Президент України був першим іноземним лідером, який привітав його з обранням новим головою ХДС", - ідеться у повідомленні.
 
Володимир Зеленський подякував за теплий прийом і наголосив, що найголовнішим для нього є дружні відносини між Україною та Німеччиною. Президент зауважив, що ФРН є важливим партнером України, та висловив сподівання, що федеральний уряд продовжить політику підтримки нашої країни.
 
"Для України важливо, щоб наступний федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО", – зазначив Зеленський, зауваживши, що понад 60% українців підтримують вступ України до ЄС.
 
Як повідомляє ОП, глава держави поінформував про безпекову ситуацію в регіоні, передусім у контексті концентрації російських військ та озброєння вздовж українського державного кордону. "Також було наголошено на важливості активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в межах Нормандського формату та Мінського процесу", - йдеться в повідомленні.
 
Окрему увагу співрозмовники приділили питанню "Північного потоку – 2". Президент України наголосив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.
 
Окрім того, Зеленський та Лашет обмінялися думками щодо подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва та налагодження ще тіснішого партнерства. "Німеччина є одним з найважливіших торговельних та інвестиційних партнерів України", – констатував Президент.
 
Сторони також обговорили питання боротьби з пандемією COVID-19. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Європейського Союзу, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.
 
Як повідомлялося, під час візиту до Німеччини Володимир Зеленський планує обговорити з керівництвом країни широке коло важливих питань. Зокрема, йтиметься про посилення ролі ФРН у "нормандському форматі", ситуацію навколо Nord Stream 2 та деокупацію Криму.
 
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12 07 2021 12:02
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