Президент подякував СКУ "за потужну інформаційну політику в питанні протидії поверненню Росії в G7"

Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців. Він подякував Конгресу за діяльність, спрямовану на захист суверенітету і територіальної цілісності України.

"Я вдячний вам за потужну інформаційну політику в питанні протидії поверненню Росії до "Великої сімки", - сказав Зеленський, повідомляє LB.ua.

Зазначають, що на зустрічі йшлося про необхідність продовжити об'єднані зусилля всієї української громади у світі для посилення політичного та санкційного тиску на країну-агресора.

"Ваш успіх - у наших інтересах. Тому що ваш успіх - це успіх України", - підкреслив президент Світового конгресу українців Павло Грод, подякувавши Зеленському за активний діалог з українською громадою.

Протягом зустрічі сторони також обговорили подальші спільні кроки, пов'язані з реалізацією окремих ініціатив у політичному і гуманітарному напрямах.

Нагадаємо, що раніше під час телефонної розмови прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському не допустити повернення Росії в G7.