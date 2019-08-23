Зеленський зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців
"Я вдячний вам за потужну інформаційну політику в питанні протидії поверненню Росії до "Великої сімки", - сказав Зеленський, повідомляє LB.ua.
Зазначають, що на зустрічі йшлося про необхідність продовжити об'єднані зусилля всієї української громади у світі для посилення політичного та санкційного тиску на країну-агресора.
"Ваш успіх - у наших інтересах. Тому що ваш успіх - це успіх України", - підкреслив президент Світового конгресу українців Павло Грод, подякувавши Зеленському за активний діалог з українською громадою.
Протягом зустрічі сторони також обговорили подальші спільні кроки, пов'язані з реалізацією окремих ініціатив у політичному і гуманітарному напрямах.
Нагадаємо, що раніше під час телефонної розмови прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському не допустити повернення Росії в G7.
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