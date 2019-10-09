Зеленський зустрівся з Коломойським у Офісі президента

"Нагадаємо, у червні під час форуму "Діалог бізнесу та влади" Володимир Зеленський закликав підприємців інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу"

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з олігархом Ігорем Коломойським в Офісі глави держави.

Під час зустрічі вони обговорили питання ведення бізнесу в Україні і енергетичну сферу, повідомили в прес-службі ОПУ.

"Нагадаємо, у червні під час форуму "Діалог бізнесу та влади" Володимир Зеленський закликав підприємців інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу. Крім того, він звернувся до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у розв’язанні соціальних проблем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленському закидають зв’язки з Коломойським, зокрема Петро Порошенко після першого туру виборів президента заявив, що доля звела його з "маріонеткою Коломойського".

Олігарх і чинний президент відкидають неформальний вплив Коломойського, хоча останній і говорив, що на виборах він та глава МВС Арсен Аваков були у "фан-клубі Зеленського". Також олігарх говорив, що після перемоги Зеленського на виборах майже не спілкується з ним, але "морально підтримує".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коли ще був кандидатом у депутати, заявляв, що Коломойський намагається побудувати окрему групу з мажоритарників.