Зеленський зустрівся з Коломойським у Офісі президента
Під час зустрічі вони обговорили питання ведення бізнесу в Україні і енергетичну сферу, повідомили в прес-службі ОПУ.
"Нагадаємо, у червні під час форуму "Діалог бізнесу та влади" Володимир Зеленський закликав підприємців інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу. Крім того, він звернувся до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у розв’язанні соціальних проблем", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Зеленському закидають зв’язки з Коломойським, зокрема Петро Порошенко після першого туру виборів президента заявив, що доля звела його з "маріонеткою Коломойського".
Олігарх і чинний президент відкидають неформальний вплив Коломойського, хоча останній і говорив, що на виборах він та глава МВС Арсен Аваков були у "фан-клубі Зеленського". Також олігарх говорив, що після перемоги Зеленського на виборах майже не спілкується з ним, але "морально підтримує".
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коли ще був кандидатом у депутати, заявляв, що Коломойський намагається побудувати окрему групу з мажоритарників.
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