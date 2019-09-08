Зеленський зустрівся з лідерами Меджлісу, "щоб ближче познайомитися"

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 9 серпня, зустрівся з лідерами Меджлісу Рефатом Чубаровим, Мустафою Джемілєвим і Рустемом Умеровим.

"Наша зустріч планувалася, щоб ближче познайомитися, пройтися по всіх принципових питаннях щодо Криму, захисту кримських татар. Які кроки ми повинні разом робити, що вже здійснюється з вашого боку", - цитує Зеленського його пресслужба, інформує LB.ua.

На зустрічі також був присутній постпред президента в Криму Антон Кориневич і перший помічник президента Сергій Шефір.

На зустрічі говорили про стан прав людини в Криму, законодавчі ініціативи та гуманітарні питання.

Чубаров і Джемілєв запропонували Зеленському порушити на міжнародній арені питання введення постійної моніторингової місії в Криму. Таке право мають моніторингова група ООН з прав людини та спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на Донбасі.

Постпред президента в Криму, своєю чергою, сказав, що окупаційна влада РФ не пускає міжнародні місії на півострів, оскільки розуміє, що зібрані факти можуть бути використані в міжнародних судових інстанціях, у тому числі в Міжнародному кримінальному суді.

Нагадаємо, що національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв супроводжуватиме президента Володимира Зеленського 7-8 серпня в поїздці до Туреччини.