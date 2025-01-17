Зеленський зустрівся з лідером опозиції Словаччини

За його словами, Київ готовий допомагати Словаччині з енергетикою.

Сьогодні, 17 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером опозиційної партії Прогресивна Словаччина Міхалом Шимечкою.

Про це повідомляє новинна агенція Інтерфакс.

На думку президента, важливо чути сигнали від Братислави про підтримку Києва на шляху до ЄС і НАТО.

"Ми готові говорити про енергетичну безпеку. Я розумію, що ця тема чутлива. Звісно, ми дуже відкриті. Ми готові допомагати словакам з енергетичною стабільністю та безпекою. Але для нас дуже важливо чути сигнали зі Словаччини, що ви також підтримуєте українців на нашому шляху до ЄС і НАТО, це для нас важливо", – заявив Зеленський.

За його словами, в Києві готові прийняти лідера словацького народу, маючи на увазі прем'єр-міністра Роберта Фіцо, "але приїхав інший лідер".

"Ваш візит – сигнал, що ви підтримуєте нашу суверенність і територіальну цілісність", – додав президент.

Він запевнив у готовності до діалогу з нинішньою владою Словаччини.

Шимечка натомість подякував Зеленському за зустріч, а також українцям та українським військовим за їхню хоробрість і героїзм, зазначивши, що вони захищають не тільки Україну, а й усю Європу.

"Я просто хотів передати сигнал, що багато хто в Словаччині дуже цінує Україну. І ми бажаємо, щоб Україна була безпечною, суверенною, і жила в Європейському Союзі. Це абсолютно ключове для наших народів", – сказав Шимечка.

Він долдав, що Україна має стати частиною ЄС, бо це допомогло б економіці.

"Тому що Україна – це Європа, і я можу говорити від імені моєї політичної партії, членів парламенту, а також виборців і людей у Словаччині. Ми зробимо все, щоб підтримати Україну", – запевнив очільник опозиційної партії Словаччини.

Наразі відомо, що Фіцо анонсував зустріч із Зеленським "найближчими днями".