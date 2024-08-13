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ПОЛІТИКА

Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Литви

13 серпня 2024, 21:24
Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Литви
president.gov.ua
Під час зустрічі Зеленський подякував Литві за всебічну підтримку, зокрема зброєю, в умовах російської агресії.

Литовський міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас у вівторок, 13 серпня, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Про це повідомляє Офіс президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував Литві за всебічну підтримку, зокрема зброєю, в умовах російської агресії. 

"Під час зустрічі детально обговорили першочергові оборонні потреби нашої держави та подальшу допомогу з боку Литви, насамперед щодо ППО, дронів та інших критично важливих засобів", – ідеться в повідомленні.

Також сторони обговорили розвиток оборонно-промислового комплексу України та підтримку з боку Вільнюса європейської та євроатлантичної інтеграції Києва.

Про візит міністра оборони Литви до Києва раніше не повідомлялось.

Нагадаємо, міністерство оборони Литви у серпні поставить українським військовим новий «значний» пакет військової допомоги. Пакет включає бойову техніку, системи боротьби з безпілотниками, транспортні та логістичні ресурси та інше необхідне озброєння.

ЛитвазустрічВолодимир ЗеленськийЛаурінас Кащюнас

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