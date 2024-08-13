Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Литви
Литовський міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас у вівторок, 13 серпня, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
Про це повідомляє Офіс президента.
Під час зустрічі Зеленський подякував Литві за всебічну підтримку, зокрема зброєю, в умовах російської агресії.
"Під час зустрічі детально обговорили першочергові оборонні потреби нашої держави та подальшу допомогу з боку Литви, насамперед щодо ППО, дронів та інших критично важливих засобів", – ідеться в повідомленні.
Також сторони обговорили розвиток оборонно-промислового комплексу України та підтримку з боку Вільнюса європейської та євроатлантичної інтеграції Києва.
Про візит міністра оборони Литви до Києва раніше не повідомлялось.
Нагадаємо, міністерство оборони Литви у серпні поставить українським військовим новий «значний» пакет військової допомоги. Пакет включає бойову техніку, системи боротьби з безпілотниками, транспортні та логістичні ресурси та інше необхідне озброєння.