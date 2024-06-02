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Зеленський зустрівся з міністром оборони США

02 червня 2024, 09:34
Зеленський зустрівся з міністром оборони США
Офіс президента
Володимир Зеленський обговорив з Ллойдом Остіном посилення української ППО, коаліцію F-16 і підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Про це Зеленський написав в Telegram-каналі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях Азійського саміту з питань безпеки Діалог Шангрі-Ла. 

"Обговорили ключове - оборонні потреби нашої держави, посилення української системи ППО, коаліцію F-16, підготовку двосторонньої безпекової угоди. Дякую Президенту Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій", - йдеться в дописі. 

Зеленський додав, що Київ цінує життєво важливу оборонну та політичну підтримку Вашингтона.

В п’ятницю ми повідомили, що Зеленський візьме участь у Сінгапурському саміті з питань безпеки.

 

Володимир ЗеленськийзустрічЛлойд Остін

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