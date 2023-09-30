Зеленський зустрівся з МО Словаччини
30 вересня 2023, 11:01
Міністр оборони Словаччини Мартін Скленар приїздив в Київ для зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це Зеленський написав в Telegram-каналі.
"Серед головних тем – ситуація на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпраця наших країн у цій галузі", - йдеться в дописі.
Він подякував Словаччині за підтримку України.
На тижні Зеленський також мав зустріч з новим міністр оборони Британії.