Зеленський зустрівся з МО Словаччини

Міністр оборони Словаччини Мартін Скленар приїздив в Київ для зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це Зеленський написав в Telegram-каналі.

"Серед головних тем – ситуація на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпраця наших країн у цій галузі", - йдеться в дописі.

Він подякував Словаччині за підтримку України.

На тижні Зеленський також мав зустріч з новим міністр оборони Британії.