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Зеленський зустрівся з новим главою Світового банку

"Ми - інша команда. У нас зовсім немає часу. Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її"
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Малпасом, під час якої сторони обговорили заплановані в Україні реформи і подальшу співпрацю.
Зеленський зустрівся з новим главою Світового банку Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський подякував за підтримку України та поінформував про кроки, заплановані в реформуванні країни, повідомляє прес-служба Президента України.

"Ми - інша команда. У нас зовсім немає часу. Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її", - йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що 5 вересня розпочне роботу Антикорупційний суд. Володимир Зеленський також наголосив на важливості ухвалення земельної реформи, розвитку інфраструктури та державно-приватного партнерства.


Фото: president.gov.ua

Зеленський висловив сподівання на продовження фінансової підтримки і технічної допомоги курсу реформ в Україні з боку Світового банку.

Глава держави запросив представників Світового банку на інвестиційний форум, який відбудеться в Маріуполі.

Як повідомлялося, президент групи Світового банку Девід Малпасс прибув до Києва з дводенним візитом для зустрічей з владою. Це перший візит Малпасса в Україну після того, як 9 квітня 2019 року він обійняв посаду президента СБ.

Повідомлялося, що під час візиту Малпасс обговорюватиме плани реалізації в Україні економічних реформ.

Востаннє глава СБ приїжджав до Києва в листопаді 2017 року. Тоді президентом Світового банку був Джим Ен Кім, а президентом України - Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше у Світовому банку заявили, що зростання економіки України нестійке.

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