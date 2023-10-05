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ПОЛІТИКА

Зеленський зустрівся з Санчесом – обговорили новий пакет оборонної підтримки

05 жовтня 2023, 13:51
Зеленський зустрівся з Санчесом – обговорили новий пакет оборонної підтримки
Зустріч він назвав результативною.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом на саміті Європейської політичної спільноти. 

Про це президент повідомив у Telegram.

Зеленський і Санчес обговорили новий пакет оборонної підтримки, в якому будуть додаткові засоби ППО, артилерія та антидронові системи.

Лідери країн говорили і про надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, роботу й захист зернового коридору.

Також Україна готується розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Зеленський подякував премʼєру та іспанському суспільству за підтримку цього прагнення.

Перед зустріччю з Зеленським Санчес сказав, що Іспанія готова діяти, щоб розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу, однак наголосив, що варто дочекатися висновків Єврокомісії.

Іспанський премʼєр додав, що у Гранаді також відбудеться неформальна Європейська рада, на якій лідери обговорять нову європейську стратегію і відкриють дебати щодо глибокої реформи ЄС, аби блок розширився від 27 до 35 членів у наступні роки.

На третю зустріч Європейської політичної спільноти запросили 47 очільників держав і урядів. Її проводять у Гранаді, тому що зараз Іспанія головує в Раді ЄС. Саміт зосереджений на поточних конфліктах на континенті, на ньому хочуть використати присутність більшості європейських лідерів, щоб відновити їхню єдність у протистоянні війні рф проти України.

Зеленський.Іспаніязустріч

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