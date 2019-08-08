Зеленський зустрівся з Варфоломієм у Туреччині

Зустріч відбувається у вузькому колі, а пізніше її формат буде розширено

У Стамбулі на Фанарі розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Передбачається, що зустріч триватиме годину, після чого на честь візиту Зеленського буде дано ланч від імені Вселенського патріарха, повідомляє "Укрінформ".



Фото: Укрінформ

Крім того, український президент також відвідає храм Святого Георгія, розташований на території Вселенської патріархії.

Після цього програмою візиту передбачено відвідання Зеленським компанії Baykar Aerospace and Defense, де він ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі підприємства.

Нагадаємо, що глава держави Володимир Зеленський перебуває у Туреччині із робочим візитом.