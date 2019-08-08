Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Зеленський зустрівся з Варфоломієм у Туреччині

Зустріч відбувається у вузькому колі, а пізніше її формат буде розширено
У Стамбулі на Фанарі розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського зі Вселенським патріархом Варфоломієм.
Зеленський зустрівся з Варфоломієм у Туреччині Фото: EPA-EFE

Передбачається, що зустріч триватиме годину, після чого на честь візиту Зеленського буде дано ланч від імені Вселенського патріарха, повідомляє "Укрінформ".


Фото: Укрінформ

Крім того, український президент також відвідає храм Святого Георгія, розташований на території Вселенської патріархії.

Після цього програмою візиту передбачено відвідання Зеленським компанії Baykar Aerospace and Defense, де він ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі підприємства.

Нагадаємо, що глава держави Володимир Зеленський перебуває у Туреччині із робочим візитом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2019 13:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.