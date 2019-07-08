Зеленський і Ердоган понад годину розмовляли тет-а-тет

"Туреччина завжди підтримувала незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України. Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконну анексію Криму"

Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

"Туреччина завжди підтримувала незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України. Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконну анексію Криму", - Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Укрінформ".

Він привітав Володимира Зеленського з впевненою перемогою на виборах Президента України "в критичний для країни момент" та побажав йому успіху на шляху служіння українському народу.

"Вірю, що каденція нового Президента надасть додатковий імпульс до процесу реформування на державному рівні", - наголосив Ердоган.

Турецький президент сказав, що на зустрічі тет-а-тет та у складі делегацій було обговорено всі актуальні питання двосторонніх відносин.

Слід відзначити, що зустріч Президентів затягнулася більше, ніж на годину.

Нагадаємо, що раніше Зеленський у Туреччині заявив про спрощений процес відвідин окупованого Криму

Як відомо, Президент України перебуватиме в Туреччині два дні. У середу, 7 серпня, він зустрівся з Президентом Туреччини.

Увечері Зеленський відбуде до Стамбула, де 8 серпня візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Також під час перебування у Стамбулі планується відвідання Президентом України підприємства Bayraktar Makina, яке постачає в Україну турецькі оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2.