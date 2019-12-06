Зеленський і Ющенко поговорили про мир і вибори

Чинний і колишній президенти обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів і наголосили на необхідності збереження громадянського миру, спокою і єдності"

Президент Володимир Зеленський у середу, 12 червня, зустрівся з третім президентом України Віктором Ющенком.

Сторони обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів, повідомляє Адміністрація президента.

"Сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрічався з Віктором Ющенком. Чинний і колишній президенти обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів і наголосили на необхідності збереження громадянського миру, спокою і єдності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні президент провів зустріч з лідером "Батьківщини". Юлія Тимошенко обговорила з Володимиром Зеленським ситуацію в країні і позачергові вибори до Верховної Ради.