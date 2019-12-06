ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський у середу, 12 червня, зустрівся з третім президентом України Віктором Ющенком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський і Ющенко поговорили про мир і вибори
Чинний і колишній президенти обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів і наголосили на необхідності збереження громадянського миру, спокою і єдності"
Володимир Зеленський
Сторони обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів, повідомляє Адміністрація президента.
"Сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрічався з Віктором Ющенком. Чинний і колишній президенти обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів і наголосили на необхідності збереження громадянського миру, спокою і єдності", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні президент провів зустріч з лідером "Батьківщини". Юлія Тимошенко обговорила з Володимиром Зеленським ситуацію в країні і позачергові вибори до Верховної Ради.
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12 06 2019 22:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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