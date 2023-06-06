Зеленський зустрівся зі спецпредставником Папи Римського в Києві

Вони, зокрема, обговорили українську формулу миру.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі у Києві.

Про це повідомляє Офіс президента.

Сторони обговорили ситуацію в України та гуманітарну взаємодію нашої держави й Святого Престолу в межах реалізації української формули миру.

Президента зазначив, що росіяни й далі скоюють жахливі воєнні злочини проти України, останнім з яких став підрив дамби Каховської ГЕС. Він наголосив, що цей злочин несе величезні загрози й матиме страшні наслідки для життя людей та екології.

Зеленський зауважив, що припинення вогню та замороження конфлікту не приведе до встановлення миру. Так окупанти можуть лише скористатися паузою для нарощування спроможностей і подальшого наступу, для нової хвилі злочинів і терору. Тому рф має вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Президент та кардинал Маттео Дзуппі детально обговорили імплементацію української формули миру та необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня.

Зеленський закликав Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану.

Він зазначив, що Святий Престол також міг би зробити дієвий внесок у питаннях звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і відновлення справедливості.

Зі свого боку кардинал висловив солідарність Папи Франциска з українським народом і запевнив у готовності Святого Престолу долучитися до пошуку шляхів реалізації зазначених гуманітарних ініціатив.

Маттео Дзуппі також передав Зеленському лист від Папи Римського Франциска.