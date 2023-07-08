Зеленський зустрівся зі Вселенським патріархом

Обговорювалися питання реалізації Формули миру і повернення українських дітей, незаконно депортованих до росії.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у турецькому Стамбулі.

Про це повідомляє пресслужба президента.

"Зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм. Обговорили реалізацію Формули миру та повернення дітей, які були депортовані окупантами та яких ми маємо повернути додому, до рідних, в Україну", – написав Зеленський у Telegram.

Як , під час зустрічі Зеленський поінформував Варфоломія про ситуацію на фронті та про нещодавні злочини окупантів проти мирних українців.

Він подякував патріарху за непохитну підтримку та молитви за мир, а також за засудження агресії та злочинів рф, і всебічну допомогу українцям та українкам, які постраждали внаслідок війни.

"Я хочу подякувати Його Всесвятості. Сьогодні важливий день – наша боротьба триває вже 500 днів – із моменту повномасштабного вторгнення. Ми маємо підтримку Його Всесвятості, молитви за наших бійців, за народ, за наших людей, за життя в Україні", – сказав президент.

У свою чергу патріарх наголосив на важливості досягнення миру в Україні.

"Вселенський патріархат як матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці... Хочу побажати, щоб повернулися всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок", – наголосив Варфоломій.

Нагадаємо, увечері 7 липня Зеленський прибув до Стамбула для переговорів з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. За їх підсумками лідер Туреччини заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО.