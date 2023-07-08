Матеріали:
Теми:

Зеленський зустрівся зі Вселенським патріархом

08 липня 2023, 14:21
Зеленський зустрівся зі Вселенським патріархом
Джерело president.gov.ua
Обговорювалися питання реалізації Формули миру і повернення українських дітей, незаконно депортованих до росії.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у турецькому Стамбулі. 

Про це повідомляє пресслужба президента.

"Зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм. Обговорили реалізацію Формули миру та повернення дітей, які були депортовані окупантами та яких ми маємо повернути додому, до рідних, в Україну", – написав Зеленський у Telegram.

Як , під час зустрічі Зеленський поінформував Варфоломія про ситуацію на фронті та про нещодавні злочини окупантів проти мирних українців.

Він подякував патріарху за непохитну підтримку та молитви за мир, а також за засудження агресії та злочинів рф, і всебічну допомогу українцям та українкам, які постраждали внаслідок війни.

"Я хочу подякувати Його Всесвятості. Сьогодні важливий день – наша боротьба триває вже 500 днів – із моменту повномасштабного вторгнення. Ми маємо підтримку Його Всесвятості, молитви за наших бійців, за народ, за наших людей, за життя в Україні", – сказав президент.

У свою чергу патріарх наголосив на важливості досягнення миру в Україні.

"Вселенський патріархат як матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці... Хочу побажати, щоб повернулися всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок", – наголосив Варфоломій.

Нагадаємо, увечері 7 липня Зеленський прибув до Стамбула для переговорів з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. За їх підсумками лідер Туреччини заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО.

зеленськийТуреччина

Останні матеріали

У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Політика
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Переклад iPress – 07 липня 2023, 15:45
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Cуспільство
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Переклад iPress – 07 липня 2023, 11:21
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Політика
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Переклад iPress – 07 липня 2023, 08:21
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
Політика
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
06 липня 2023, 17:02
Чи втримає Швейцарія нейтралітет. Її спокій насичений шпигунами росії та Китаю – Майкл Шерідан
Політика
Чи втримає Швейцарія нейтралітет. Її спокій насичений шпигунами росії та Китаю – Майкл Шерідан
06 липня 2023, 12:22
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Політика
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Переклад iPress – 06 липня 2023, 08:41
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Політика
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Переклад iPress – 05 липня 2023, 15:03
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Політика
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 липня 2023, 12:08
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється