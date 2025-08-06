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Зеленський звернувся до Навроцького та Дуди

06 серпня 2025, 15:55
Зеленський звернувся до Навроцького та Дуди
Київ вдячний Варшаві за її незмінну підтримку, наголосив український президент

Президент України Володимир Зеленський привітав польського колегу Кароля Навроцького зі вступом на посаду та висловив вдячність його попереднику Анджею Дуді за допомогу українській державі в її найтяжчі часи.

Про це глава держави написав у соцмережах.

Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького зі вступом на посаду Президента Республіки Польща. 

"Бажаю успіхів у реалізації волі та прагнень польського народу. Сподіваюся на конструктивний і прямий діалог задля спільних інтересів наших країн. Україна залишається відданою добросусідським відносинам і взаємовигідній співпраці, спрямованим на зміцнення нашого партнерства та протидію спільним загрозам", – написав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Київ вдячний Варшаві за її незмінну підтримку, додавши, що шляхом свободи й безпеки Україна та Польща можуть йти лише разом, поряд з іншими вільними європейськими народами.
 
Окремо український президент висловив вдячність за лідерство, особисту відданість і непохитну підтримку України в найтяжчі часи Анджею Дуді, який керував країною 10 років.
 
"З перших хвилин повномасштабної війни ми відчували, що Польщі не байдуже, і постійно працювали разом заради захисту нашої незалежності – а отже, і польської незалежності", – наголосив Володимир Зеленський, підкресливши, що внесок 10-го президента Республіки Польща у зміцнення відносин двох сусідніх країн має історичне значення.
 
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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