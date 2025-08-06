Зеленський звернувся до Навроцького та Дуди
Президент України Володимир Зеленський привітав польського колегу Кароля Навроцького зі вступом на посаду та висловив вдячність його попереднику Анджею Дуді за допомогу українській державі в її найтяжчі часи.
Про це глава держави написав у соцмережах.
Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького зі вступом на посаду Президента Республіки Польща.
"Бажаю успіхів у реалізації волі та прагнень польського народу. Сподіваюся на конструктивний і прямий діалог задля спільних інтересів наших країн. Україна залишається відданою добросусідським відносинам і взаємовигідній співпраці, спрямованим на зміцнення нашого партнерства та протидію спільним загрозам", – написав Зеленський.