Зеленський звернувся до українців: Ми не робимо з війни культу
Про це він заявив у відеозверненні з нагоди Дня перемоги над нацизмом, повідомляє "Укрінформ".
"Сьогодні Україна відзначає 9 травня - День перемоги над нацизмом. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги", - сказав Президент у зверненні із Закарпаття, де перебуває з робочою поїздкою.
Глава держави нагадав,що загалом у Другій світовій війні загинуло щонайменше 50 млн осіб, із яких понад 8 млн загиблих та закатованих - українці.
"Пам'ятаючи усі жахи того періоду, ми не робимо з війни культу. І цей важливий день - не рекламна кампанія, не змагання гасел, не помпезний конкурс танців на кістках. Бо для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, головне - не гучність, а щирість. І наша перемога у кожного у серці", - підкреслив Зеленський.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у День пам'яті та примирення 8 травня відвідав Луганську область та записав відеозверненні до українців неподалік села Півнівка на Луганщині. Село було першим населеним пунктом, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з української землі.
Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Нагадаємо, що в Україні не буде масових заходів до Дня пам'яті та примирення,75-ї річниці перемоги над нацизмом у 2020 році
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