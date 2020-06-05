В Україні не буде масових заходів до Дня пам'яті та примирення,75-ї річниці перемоги над нацизмом у 2020
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в 2020 році в Україні не буде масових заходів до Дня пам'яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, пише "Інтерфакс-Україна".
"Ми напередодні відзначення Дня пам'яті 8 і 9 травня. У зв'язку з карантином в Україні не проводяться масові заходи, тому і тут ми не будемо зупиняти, для того щоб не наражати на ризик наших громадян. Ми не будемо проводити масових заходів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.
У зв'язку з цим прем'єр закликав голів обласних державних адміністрацій - особисто або на рівні заступників - забезпечити цього року індивідуальне вшанування ветеранів Другої світової війни, які є в областях.
"Всі інші заходи ми проводити не плануємо у зв'язку з карантином", - наголосив Шмигаль.
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