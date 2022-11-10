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Країна-терорист другий день поспіль продовжує масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури - Шмигаль

росія не зупиняється у своїх спробах зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. За даними ДСНС, цієї доби вже зафіксовано 33 обстріли
російські війська другий день поспіль продовжую завдавати масових ракетних ударів по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.
Країна-терорист другий день поспіль продовжує масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури - Шмигаль Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

"росія не зупиняється у своїх спробах зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. За даними ДСНС, цієї доби вже зафіксовано 33 обстріли. Ворог продовжує витрачати десятки ракет ціною в сотні мільйонів доларів на те, аби українці день-два побули без світла",- йдеться в повідомленні прем'єр-мінстра.
 
Така ж ситуація відбувалася по всій країні і вчора. Через ракетні обстріли було знеструмлено 3,9 тис. населених пунктів: міст, сіл, містечок. Вчора українці по всій країні, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10% для того щоб пришвидшити та полегшити ремонт ні роботи.
 
"Дякуємо всім, хто зробив свій внесок у нашу енергостабільність. Сьогодні ми так само будемо просити обмежити споживання електроенергії. Так само в години пік – з 17:00 до 23:00 просимо не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми", - із таким проханням прем'єр звернувся до своїх читачів.
 
Також у зв’язку з необхідністю відновити пошкоджену критичну інфраструктуру в деяких регіонах застосовується графік відключень електроенергії. Важливо розуміти, що такі обмеження споживання не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, а виключно з необхідністю проведення відновлювальних робіт. 
 
Уже зараз енергетикам та рятувальникам вдалося відновити електропостачання в більшості регіонів. У 3,8 тис. населених пунктів повернулося світло. Стабілізовано постачання електрики в західних областях, практично повністю заживлений Харків і Харківська область. Тривають відновлювальні роботи для забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів.
 
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11 10 2022 15:37
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