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ПОЛІТИКА

Для швидкого відновлення електро- та теплопостачання Україна потребує 1 мільярд доларів – Шмигаль

12 грудня 2022, 18:22
Для швидкого відновлення електро- та теплопостачання Україна потребує 1 мільярд доларів – Шмигаль
Фото: Укрінформ
Україна потребує 1 мільярд доларів на швидке відновлення критичної інфраструктури для проходження зими.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні ОЕСР.
 
Він розповів, що план відновлення України після війни передбачає три етапи.
 
"Але головним пріоритетом наразі є етап виживання – швидкого відновлення критичної інфраструктури та енергетичного сектору для проходження зимового періоду", – зазначив глава уряду.
 
Шмигаль розповів, що останні російські атаки призвели до пошкодження половини об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні та дестабілізації електромережі. Запровадження планових та позапланових відключень електроенергії в країні вплинуло на всі сектори економіки та соціального життя України.
 
"Орієнтовна вартість екстреної підтримки електроенергетики оцінюється в 500 млн дол США. Орієнтовна вартість екстреної підтримки сектору централізованого теплопостачання оцінюється ще в 500 млн дол США", – наголосив прем’єр-міністр.
 
Крім цього, відповідно до звіту Світового банку, Єврокомісії та Кабінету Міністрів,  загальні потреби щодо відбудови та відновлення України на 1 червня оцінювались у 349 млрд дол. За попередніми оновленими оцінками Світового банку та Уряду України потреби на відбудову зростуть до 500-600 млрд дол.
електропостачанняДенис Шмигаль

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