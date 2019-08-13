Зеленський звільнив Безсмертного з політичної підгрупи ТКГ у Мінську, - ОНОВЛЕНО

Безсмертний заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

"Звільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов'язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", - йдеться у документі.

Оновлення. Роман Безсмертний заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ.

"Стиль роботи ОПУ: зі ЗМІ дізнався про призначення і про звільнення з ТКГ у Мінську", - написав політик на своїй сторінці у Facebook.

На рішення звільнити Безсмертного також вплинула його позиція щодо тактики дій на лінії розмежування чи у переговорній групі в Мінську, розповів український політик та дипломат.

"Останні місяці я відкрито і чесно говорив, як потрібно діяти [...] Адже я розумію, що може бути далі, тому коректно висловлювався. Починаючи від того, що не можна не проводити військовий парад в умовах війни, його потрібно робити. Не треба телефонувати Путіну, а треба діяти, до того ж різко та послідовно", – заявив Безсмертний в коментарі "24 каналу".

Він наголосив, що не може зрозуміти позицію, коли Україна не відповідає на обстріли проросійських бойовиків.

"Очевидно, що така позиція не «до двору». Тим паче, це право президента. Єдине, зараз шкода, що я витратив 2 місяці і за цей час підготував указ, який мав внормувати роботу делегації. Також підготував проект закону, де закладена зовсім інша модель досягнення миру у війні", – додав Безсмертний.

Нагадаємо, що Безсмертний вважав, що після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна повинна була припинити участь в Мінських переговорах, поки не збереться "нормандський формат".