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Україна мала припинити участь у Мінських переговорах після загибелі військових на Донбасі, - Безсмертний

Він зазначив, що ймовірність зустрічі в "нормандському форматі" лідерів держав-учасників "малоймовірна до виборів в Росії", які відбудуться восени
Після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна повинна була припинити участь в Мінських переговорах, поки не збереться "нормандський формат".
Україна мала припинити участь у Мінських переговорах після загибелі військових на Донбасі, - Безсмертний Роман Безсмертний. Фото: tyzhden.ua

Таку думку висловив представник України в робочій підгрупі з політичних питань в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний в ефірі телеканалу "ATR".

"На мій погляд, після подій в Павлополі перше, що треба було сказати: Україна призупиняє роботу в Мінському процесі до моменту, поки не буде зібраний нормандський формат", — сказав Безсмертний.

"Вони хочуть витримати цей настрій електорату для того, щоб зберегти вплив "Єдиної Росії" і Путіна як політика в Росії", - пояснив Безсмертний.

Нагадаємо, що вдень 6 серпня стало відомо, що бойовики обстріляли позиції Збройних сил України з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета в районі населеного пункту Павлопіль, внаслідок чого загинули четверо українських військових.

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У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський закликав лідерів "нормандської четвірки" якомога швидше зібратися для відновлення перемовин, а також вранці 7 серпня подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну.

Пізніше у Кремлі прокоментували телефону розмову лідерів країн. При цьому Путін підкреслив, що "для деескалації конфлікту необхідно, перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу". А також для припинення вогню у Кремлі вимагають "надання ДНР і ЛНР особливого статусу".

Це передбачає внесення змін до Конституції України, але Зеленський зазначив, що не бачить необхідності змінювати Основний закон.

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