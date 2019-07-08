Зеленський до Путіна: Немає необхідності змінювати Конституцію України
"Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України", — йдеться у повідомленні прес-служби глави держави, іфнормують в "Громадське".
Також президенти обговорили можливу зустріч у "нормандському форматі", обмін полоненими та важливість дотримання режиму припинення вогню.
Зазначимо, що Мінські угоди передбачають внесення змін до Конституції України для надання особливого статусу окремим районам Донецької і Луганської областей.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вранці 7 липня подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну через загибель українських військових після оголошеного режиму перемир'я 21 липня.
Путін і Зеленський говорили про важливість дотримання режиму перемир'я на Донбасі, а також про повернення політв'язнів та перспективи роботи в Нормандському форматі.
"Домовлено про активізацію роботи по поверненню утримуваних осіб", - йдеться у заяві Кремля.
При цьому, Путін підкреслив, що "для деескалації конфлікту необхідно, перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу".
А також для припинення вогню у Кремлі вимагають "надання ДНР і ЛНР особливого статусу".
Напередодні 6 серпня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим перемир’я протягом доби.
Четверо українських військових загинули, один дістав поранення.
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