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Зеленський до Путіна: Немає необхідності змінювати Конституцію України

Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що для захисту прав українців немає потреби вносити зміни в Конституцію
Так, під час телефонної розмови йшлося про важливість діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Зеленський до Путіна: Немає необхідності змінювати Конституцію України

"Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України", — йдеться у повідомленні прес-служби глави держави, іфнормують в "Громадське".

Також президенти обговорили можливу зустріч у "нормандському форматі", обмін полоненими та важливість дотримання режиму припинення вогню.

Зазначимо, що Мінські угоди передбачають внесення змін до Конституції України для надання особливого статусу окремим районам Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вранці 7 липня подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну через загибель українських військових після оголошеного режиму перемир'я 21 липня.

Путін і Зеленський говорили про важливість дотримання режиму перемир'я на Донбасі, а також про повернення політв'язнів та перспективи роботи в Нормандському форматі.

"Домовлено про активізацію роботи по поверненню утримуваних осіб", - йдеться у заяві Кремля.

При цьому, Путін підкреслив, що "для деескалації конфлікту необхідно, перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу".

А також для припинення вогню у Кремлі вимагають "надання ДНР і ЛНР особливого статусу".

Напередодні 6 серпня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим перемир’я протягом доби.

Четверо українських військових загинули, один дістав поранення. 

Читайте також: Президент виділить квартири сім'ям чотирьох загиблих військових 

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