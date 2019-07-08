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Четверо військових на Донбасі загинули від міни, яка влучила в окоп, - Хомчак

Четверо військових, які загинули шостого серпня в зоні Операції об’єднаних сил, в момент ворожого обстрілу перебували в окопі і встановлювали інженерне обладнання
За словами Хомчака, українські військові не порушують "хлібне перемир’я". Під час обстрілу 6 серпня бійці ЗСУ готові були надати відповідь ворогу, але противник після обстрілу покинув свої позиції.
Четверо військових на Донбасі загинули від міни, яка влучила в окоп, - Хомчак Фото: facebook.com/generalpoltorak

"Це був постріл з гранатомета, до якого була прикручена міна 82-мм міномета, яка влучила прямо в окоп, де військовослужбовці збройних сил проводили інженерне обладнання своїх позицій", розповів начальник генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, йдеться в "УП".

Хомчак нагадав, що з 21 липня, коли було оголошене "хлібне перемир’я", в зоні ООС загинули 6 військовослужбовців, ще 9 отримали поранення. При цьому кількість ворожих обстрілів за останні 2,5 тижні набагато зменшилась, і вони в основному несуть неприцільний характер.

З початку доби 7 серпня у зоні ООС обстрілів не зафіксовано. 

Обстріли бойовиків і загиблі у ЗСУ свідчать про те, що російсько-окупаційні війська не дотримуються домовленості про "хлібне перемир’я", яка була досягнута у Мінську.

Напередодні президент України Володимир Зеленський вранці 7 липня подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну через загибель українських військових після оголошеного режиму перемир'я 21 липня.

Нагадаємо, 6 серпня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим перемир’я протягом доби.

Четверо українських військових загинули, один дістав поранення. 

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