Мажоритарник "Слуги народу" фінансував партію Мураєва, ‒ "Схеми"
Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") ‒ "Приховані обличчя нової влади. Хто стоїть за командою Зеленського в Харкові?".
Сам Одарченко у коментарі "Схемам" заперечив, що фінансував партію Мураєва. На питання, чи розділяє він ідеологію цієї партії, майбутній депутат відповів: "Ні, я в іншій партії".
Андрій Одарченко ‒ декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. До парламентських виборів він був бізнесменом та володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.
21 липня за кандидата від "Слуги народу" Андрія Одарченка віддали свої голоси більше ніж 31 тисяча харків'ян. На 10 тисяч голосів менше набрав його найближчий конкурент — кандидат від "Опозиційного блоку" Дмитро Святаш.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, лідер партії "Наші" Євген Мураєв і позафракційний народний депутат Віталій Купрій офіційно зареєстровані кандидатами на посаду президента України.
Додамо, Національне агентство з питань запобігання корупції у деклараціях народного депутата Євгенія Мураєва (позафракційний) та судді Святошинського районного суду Києва Івана Бандури виявило, що вони умисно зазначили неправдиві дані про суму понад 250 прожиткових мінімумів.
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