Мажоритарник "Слуги народу" фінансував партію Мураєва, ‒ "Схеми"

Переможець на виборах до Верховної Ради України у 170 окрузі в Харкові від президентської партії "Слуга народу" Андрій Одарченко у 2018 році вніс майже 200 тисяч гривень на рахунок партії "Наші", лідером якої є Євгеній Мураєв

Згідно зі звітом партії "Наші" за третій квартал 2018 року, опублікованим на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Андрій Одарченко зробив два грошові внески на рахунки партії Мураєва на загальну суму 198,5 тисяч гривень.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") ‒ "Приховані обличчя нової влади. Хто стоїть за командою Зеленського в Харкові?".

Сам Одарченко у коментарі "Схемам" заперечив, що фінансував партію Мураєва. На питання, чи розділяє він ідеологію цієї партії, майбутній депутат відповів: "Ні, я в іншій партії".

Андрій Одарченко ‒ декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. До парламентських виборів він був бізнесменом та володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.

21 липня за кандидата від "Слуги народу" Андрія Одарченка віддали свої голоси більше ніж 31 тисяча харків'ян. На 10 тисяч голосів менше набрав його найближчий конкурент — кандидат від "Опозиційного блоку" Дмитро Святаш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, лідер партії "Наші" Євген Мураєв і позафракційний народний депутат Віталій Купрій офіційно зареєстровані кандидатами на посаду президента України.

Додамо, Національне агентство з питань запобігання корупції у деклараціях народного депутата Євгенія Мураєва (позафракційний) та судді Святошинського районного суду Києва Івана Бандури виявило, що вони умисно зазначили неправдиві дані про суму понад 250 прожиткових мінімумів.

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