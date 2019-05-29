Зеленський звільнив Гелетея з посади Начальника УДО та призначив замість нього Оцерклевича
Про це свідчать укази на сайті президента.
Також він призначив Вячеслава Штуного першим заступником начальника Управління державної охорони України, а Максима Донця заступником начальника Управління.
Оцерклевич був учасником бойових дій на Донбасі. Він обіймав посаду заступника командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади під час боїв за Донецький аеропорт, згодом виконував обов'язки командира підрозділу.
У грудні 2014 року журналісти російського телеканалу Lifenews показали сюжет про зустріч "кіборгів" з бойовиками ДНР поблизу Донецького аеропорту. На відео видно, що переговори з ватажком терористів Моторолою вів Олексій Оцерклевич. Він потиснув бойовику руку та сказав, що вважає цю війну "братовбивчою", ініційованою політиками та нікому не потрібною.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
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