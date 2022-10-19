НОВИНИУкраїнський президент Володимир Зеленський звільнив посла України у Казахстані Петра Врублевського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський звільнив посла України в Казахстані
Джерело: rus.azattyq-ruhy.kz
Про це свідчить указ президента №723/2022, опублікований на сайті глави держави.
«Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан», - йдеться в указі.
В інтерв'ю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову від 21 серпня український посол говорив про вбивство російських окупантів.«Намагаємося вбити їх більше. Що більше ми вб'ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям», - сказав Врублевський.
Після такої заяви МЗС Казахстану викликало посла України та висловило йому протест. Врублевський вибачився за свої слова.
рф вимагала від Казахстану вислати українського посла, однак влада Казахстану відхилила вимогу росії.
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19 10 2022 10:16 МЕДІА
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