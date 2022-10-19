Зеленський звільнив посла України в Казахстані

Український президент Володимир Зеленський звільнив посла України у Казахстані Петра Врублевського.

Про це свідчить указ президента №723/2022, опублікований на сайті глави держави.

«Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан», - йдеться в указі.

В інтерв'ю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову від 21 серпня український посол говорив про вбивство російських окупантів.«Намагаємося вбити їх більше. Що більше ми вб'ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям», - сказав Врублевський.

Після такої заяви МЗС Казахстану викликало посла України та висловило йому протест. Врублевський вибачився за свої слова.

рф вимагала від Казахстану вислати українського посла, однак влада Казахстану відхилила вимогу росії.