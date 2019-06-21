Зеленський звільнив причетного до прослушки ексзаступника голови СБУ з військової служби
Відповідний указ від 21 червня оприлюднено на сайті глави держави.
"Звільнити генерал-полковника Фролова Олега Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу", - йдеться на сайті глави держави.
Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив двох заступників голови Служби безпеки та 5 начальників обласних управлінь.
Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка пояснив звільнення
Фролова з посади заступника голови СБУ "причетністю до багатьох протиправних діянь, в тому числі, які вчинялися під час виборчої кампанії".
"І це, насправді, для них тільки початок цього шляху, я маю на увазі звільнення, інші речі будуть здійснюватись у процесуальному порядку", – зазначив Рябошапка.
Нагадаємо, що Верховна Рада провалила відставку Грицака вслід за Клімкіним і Полтораком.
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