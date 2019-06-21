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Зеленський звільнив причетного до прослушки ексзаступника голови СБУ з військової служби

"Звільнити генерал-полковника Фролова Олега Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу"
Президент Володимир Зеленський звільнив генерал-полковника Олега Фролова з військової служби.
Зеленський звільнив причетного до прослушки ексзаступника голови СБУ з військової служби Фото: ТАСС / Петро Сівков

Відповідний указ від 21 червня оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити генерал-полковника Фролова Олега Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу", - йдеться на сайті глави держави.

Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив двох заступників голови Служби безпеки та 5 начальників обласних управлінь.

Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка пояснив звільнення

Фролова з посади заступника голови СБУ "причетністю до багатьох протиправних діянь, в тому числі, які вчинялися під час виборчої кампанії".

"І це, насправді, для них тільки початок цього шляху, я маю на увазі звільнення, інші речі будуть здійснюватись у процесуальному порядку", – зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, що Верховна Рада провалила відставку Грицака вслід за Клімкіним і Полтораком.

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21 06 2019 22:36
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